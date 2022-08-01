بعد مرور أربعة أشهر على صفعته "سيئة السمعة" في حفل توزيع جوائز الأوسكار الماضي.. اعتذر ويل سميث، في مقطع فيديو نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لزميله كريس روك.

وأحيت المطربة المصرية آمال ماهر في مدينة العلمين على الساحل الشمالي لمصر أول حفلٍ لها بعد غياب عامين عن الحفلات، حفلٌ حظي باحتفاء المصريين على مواقع التواصل، في مواجهة جدل عدم نجاحه الحفل ومزاعم غياب الجمهور.

ومن لبنان، طمأن سلطان الطرب جورج وسوف، محبيه على صحته، بعد نبأ خضوعه لعملٍ جراحي.

وفي الأردن، أحيا المطرب الإماراتي حسين الجسمي حفلاً وصفه بالتاريخي، كما شهدت المملكة الأربعاء الماضي انطلاقة فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته السادسة والثلاثين.

وتستمر فعاليات الدورة السادسة والخمسين من مهرجان قرطاج الدولي بتونس، ومن المقرر أن تختتم الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الفعاليات الموسيقية لهذا المهرجان في العشرين من أغسطس المقبل.

ونبقى في أجواء الغناء، والنزاعات، حيث عاد كليب أغنية الكينغ محمد منير "للي" إلى الظهور على قناة يوتيوب، بعد حذفه على خلفية مزاعم الفنان المصري محمود المنسي بسرقة الفنان أكرم حسني لحنها من أغنيته "ولد الهلالية".