ارتدت كاتي بيري سابقًا ملابس مثل بسكويت آيس كريم مخروطي، وشطيرة هامبرغر مع ارتداء تايلور سويفت لزي بطاطا مقلية. لكنها أضافت الآن قذف البيتزا إلى قائمتها، حيث كانت ترمي الشرائح من الصندوق مباشرة. حدث ذلك في ملهى ليلي في لاس فيغاس حيث ظهرت كاتي بشكل مفاجئ.

أماندا كورث، التي التقطت مقطع الفيديو، قالت أن الأمر بدا "وكأنها ستأكل البيتزا، لكن شخصًا بجوارنا صرخ: مرحبًا، نريد بيتزا".

لذا حصلوا عليها، شريحة بعد الأخرى.

اجتاحت هستيريا "بيتزا بيري" الإنترنت، حيث كتب أحدهم "اقذفي بيتزا علي يا كاتي بيري"، بينما هدد شخص لديه تذاكر لحفل موسيقي قادم "إذا لم ترمي البيتزا علينا، أطالب باسترداد أموالي".

وأعادت كاتي نفسها نشر نسخة أخرى من الفيديو قائلة "أم تطعم أطفالها"، بينما تذكر شخص ما الوقت الذي بدأ فيه الرئيس ترامب بإلقاء مناشف ورقية بعد أن ضرب إعصار بورتوريكو.