بعد تداول صورة بشكل واسع على تويتر، وجد الممثل وودي هارلسون شبيهة له، واتضح أنها تبلغ من العمر 9 أشهر واسمها كورا. مراسلة CNN جيني موس تنقل لكم قصة الشبيهين غير المتوقعين، بعدما نشرت والدة الطفلة تغريدة على تويتر كتبت فيها "حسنًا، ولكن كيف تبدو ابنتنا مثل وودي هارلسون؟".

ليرد رواد الإنترنت متفقين على التشابه، من "إنها تشبهه"، إلى "بما يكفي لأن ينظر إليك زوجك بطريقة مضحكة".

ورغم أن وودي ليس الأب بالتأكيد، لكن هذا لم يمنعه من المشاركة بما أطلق عليها "قصيدة إلى كورا"، كاتبًا "أنت طفلة محبوبة، أشعر بالإطراء لمقارنتي بك. لديك ابتسامة رائعة. أتمنى فقط لو كان لدي مثل شعرك".

قالت والدة كورا لشبكة CNN إن قصيدة وودي ستكون بالتأكيد على كعكة عيد ميلاد في وقت ما. كما قالت إن الطفلة لا تبدو دائمًا مثل وودي هارلسون، لكن عندما تظهر بطريقة تشبهه، فإنها تشبهه جدًا، ويكون ذلك عادة عندما تبتسم.