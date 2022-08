تحتفل باريس هيلتون في عالم "ميتافيرس"، إذ أن الشخصية الاجتماعية ورائدة الأعمال دخلت في شراكة مع "ساند بوكس" لخلق مساحة رقمية يمكن للأشخاص من خلالها التواصل مع هيلتون وحضور الفعاليات. المزيد من المعلومات عن هذا الأمر على الموقع الإلكتروني sandbox‪.game

وفي الموسيقى، ستتطلق أليشيا كيز ألبوم "كيز 2"، الذي سيصدر الجمعة، وهو نسخة فاخرة من ألبومها المزدوج "كيز" من عام 2021، بأغان وريمكسات جديدة. أطلقت كيز جولتها الأخيرة الأسبوع الماضي في تشارلوت بكارولينا الشمالية، ومن المقرر أن تؤدي حفلات موسيقية في 30 مدينة أمريكية في غضون شهرين.

وعلى صعيد الأفلام، يواجه 4 أصدقاء على وشك الدخول إلى المرحلة الإعدادية تقلبات النمو في فيلم "Summering". ستعرض مغامرة بلوغ سن الرشد من جيمس بونسولت، مخرج ومؤلف فيلمي "The Spectacular Now" و "The Circle"، في دور السينما وخدمات بث الفيديو حسب الطلب، الجمعة.