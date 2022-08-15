الوسوف يحتفي بطفلته وأزمة سبيرز مع ابنيها تظهر للعلن.. الأبرز في أسبوع

لم يخلف جورج وسوف موعده مع الجمهور الأردني، وأحيا بعد تعافيه من العمل الجراحي الذي خضع له مؤخرًا حفلاً في مهرجان الفحيص بدورته الثلاثين، وحضرت الحفل ابنته عيون من طليقته ندى زيدان. وبعد حفله الجماهيري مؤخراً في مدينة العلمين، أحيا كاظم الساهر حفلاً في دار الأوبرا المصرية الأسبوع الماضي، حظي بتفاعل كبير على مواقع التواصل، خاصة مع قصة المعجبة التي اقتحمت المسرح بطريقةٍ أرعبت القيصر.

ومن الغناء وأجواء حفلات الصيف إلى الدراما التي تعود إليها الفنانة فرح بسيسو بشكل مكثف من خلال عملين سيعرضان على المنصات الرقمية. ونبقى في أجواء الدراما، ولكن الواقعية هذه المرة، حيث يتوالى مسلسل أزمات نجمة البوب الأمريكية بريتني سبيرز، وهذه المرة مع زوجها السابق كيفين فيديرلين الذي نشر مقاطع فيديو على انستغرام قال إن ابني سبيرز صوروها قبل عدة سنوات، وتستخدم فيها لغة قاسية مع طفليها.