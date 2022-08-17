ليس من السهل إقناع سياسي بإغلاق فمه، لكن الطبيعة وجدت طريقة للقيام بذلك في كندا، عندما ابتلع حاكم أونتاريو، دوغ فورد، نحلة في منتصف مؤتمر صحفي له.

توقف فورد عن الحديث بعدما ابتلع النحلة فجأة، قبل أن يقول "يا إلهي. لقد ابتلعت نحلة. يا إلهي. كنت أعرف تلك النحلة الصغيرة".

وبدلًا من أن تكون النحلة قاتلة للمتعة، أضفت الفكاهة على المؤتمر الصحفي للحاكم، حيث قال بعد ذلك "يا إلهي. لقد علق في حلقي. آسف يا شباب"، قبل أن يضيف لاحقًا "لقد تحرر الفتى الصغير بالداخل".

ينضم فورد إلى صفوف السياسيين الذين تضايقهم الحشرات في الأماكن العامة، مثل تلك التي عبرت جبين الرئيس ترامب ثم اختفت وراء خط شعره.

بينما تحول جو بايدن ومايك بنس إلى منصات هبوط للذباب. في حين قام الرئيس أوباما بشكل شهير باصطياد واحدة بيده.