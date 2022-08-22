بعد طول غياب عن سوريا، أحيت المطربة اللبنانية نجوى كرم حفلاً جماهيريًا في قلعة دمشق، و شهدت تونس الحفل المنتظر لشيرين عبد الوهاب في ختام فعاليات مهرجان قرطاج الدولي بدورته السادسة والخمسين.

وعلى سيرة مهرجان قرطاج.. قالت المطربة لطيفة التونسية إن اللجان المسؤولة عن المهرجانات بوزارة الثقافة في تونس ألغت حفلها في المهرجان هذا العام، بعد الاتفاق معها على إقامة الحفل.

ونبقى في أجواء الغناء حيث أصبح النقاش أحمد سالم، نجمًا على مواقع التواصل في مصر بين عشية وضحاها، بعد رواج فيديو له قدم خلاله أداءً وُصف بـ "المبهر" لأغنية الراحلة وردة الجزائرية "بكرا يا حبيبي"، وبدأت العروض تنهال عليه احتفاءً بموهبته.

ومن مصر إلى الأردن.. حيث حظي خبر خطوبة ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبد الله الثاني والسعودية رجوة خالد آل سيف، بتفاعل كبير في المملكتين، وتفاعل المتابعون على نطاق واسع مع الحدث السعيد، وأبدوا اهتمامًا كبيرًا بكل تفاصيله.

وفي العراق.. تصدر المطرب اللبناني راغب علامة قائمة الموضوعات الرائجة على مواقع التواصل، بعد نشره مجموعة صور عبر حساباته الرسمية جمعته بالسفير العراقي بالأردن حيدر منصور العذاري، وزوجته، لكن هذه الصور قوبلت بانتقاداتٍ كبيرة من متابعين عراقيين على مواقع التواصل، ما دفع وزارة الخارجية العراقية لاستدعاء سفيرها في عمّان.

وبطيبعة الحال ليس راغب الفنان الوحيد الذي يعاني من متاعب السوشال ميديا، ففي خطوة مفاجئة لمتابعيه؛ أعلن بطل "سبايدر مان"، الممثل البريطاني توم هولاند في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على انستغرام ابتعاده عن مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها أثرت سلبًا على حالته العقلية.