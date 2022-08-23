أنقذ روبرت راي، مراسل الأرصاد الجوية في "فوكس ويذر"، سيدة من سيارتها التي غرقت جزئيًا في دالاس جراء هطول أمطار كثيفة.

وكان المراسل ينقل ما حدث ليلًا، عندما رأى سيدة تدخل بسيارتها إلى مياه مرتفعة. لم يكن لدى السيدة أي فكرة عن كمية المياه الموجودة تحت النفق الذي دخلت به.

حاول المراسل إزاحة المركبة أولًا عن منطقة الخطر، لكن مستوى الماء العالي أدى إلى طوفان السيارة، لذا أدركوا أن عليهم ترك السيارة وقام راي بسحب ستيفاني من نافذة الركاب.

وهطل ما يتجاوز منسوبه 25 سنتيمترًا من المياه على أجزاء من منطقة دالاس فورت وورث وتسبب في غمر الشوارع، بينما استجابت شرطة دالاس إلى 468 بلاغًا يتعلق بالفيضانات بدءًا من الساعة التاسعة صباح الاثنين.