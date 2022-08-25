في عام 1938، كان 3 آلاف يهودي من بين سكان بلدة ميشيل البولندية الصغير. كل ما تبقى منهم هو بضع دقائق على شريط أفلام 16 ملم والذي تم حفظه واستكشافه في الفيلم الوثائقي "Three Minutes: A Lengthening".

شرّحت المخرجة بيانكا ستيغتر المشاهد لقطة بلقطة لاستخلاص كل شيء ممكن من مجتمع كان سيدمره النازيون قريبًا.

أشارت المخرجة إلى أنه "من النادر الحصول على لقطات من ذلك الوقت من بلدة صغيرة، والأكثر ندرة أن جزءًا كبيرًا منها بالألوان".

كما أكدت ستيغتر على أن دافعها الرئيسي "هو السماح لهذه الصور بالعيش، كما تعلم، ليس إيقافها، وإنما منحها مساحة ليشاهدها الناس حقًا".

من جانبه، قال غلين كورتز، مؤلف "Three Minutes: A Lengthening"، إن "هذا ما نحاول القيام به، رسم هذا الخط الفاصل بين ما يمكن تذكره ويمكن الحفاظ عليه، والحجم الهائل لما فقد".