مع انتظار معجبي فيلم "أفاتار" للجزء الجديد، يمكنهم مشاهدة الجزء الأول مجددًا. سيعود الفيلم الذي عرض عام 2009 إلى دور السينما مجددًا في 23 سبتمبر بجودة 4k ونطاق ديناميكي عالي. من المقرر أن يعرض الجزء الثاني، “أفاتار: طريق الماء” في دور السينما في 16 ديسمبر.

كما سيعرض فيلم "Moonage Daydream" على شاشات iMax، إذ أن تجربة بريت مورغان السينمائية الملحمية التي تدور حول ديفيد بوي ستحظى بأسبوع من المشاركة الخاصة على شاشات iMax حصرًا في 16 سبتمتبر، مع عروض أولية على شاشات iMax في 12 سبتمبر.

وعلى صعيد آخر، يحكي "أطفال كاترينا" قصص بعض أصغر سكان نيو أورليانز ممن نجو من ذلك الإعصار قبل 17 عامًا، وينظر في آثار الصدمة على الأطفال. صانع الأفلام إداوارد بكلز جونيور كان أحد هؤلاء الأطفال. يعرض “أطفال كاترينا” ابتداء من الأحد على HBO.