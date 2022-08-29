ملكة جمال بلا ماكياج و"أفاتار" يعود لدور السينما .. الأبرز في أسبوع

لفتت الموديل البريطانية ميليسا رؤوف الأنظار بوصفها أول فتاة اختارت المنافسة على لقب Miss England بدون مساحيق تجميل، وذلك لأول مرة في تاريخ المسابقة الممتد لما يقرب من قرن.

ومن منافسات الجمال، إلى العروض العالمية المنتظرة، حيث بدأ مؤخراً عرض الحلقة الأولى من مسلسل "House of the Dragon"أو "بيت التنين" على منصة HBO، ومع انتظار معجبي فيلم "أفاتار" للجزء الجديد، سيعود الجزء الأول من الفيلم الذي عرض عام 2009 إلى دور السينما مجددًا في 23 سبتمبر المقبل.

ومن السينما إلى الغناء، وحفلات الصيف التي تشهدها ليالي المحروسة، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقا والغناء بدورته الـ 30، وشهد الساحل الشمالي لمصر حفلات جماهيرية للكنغ محمد منير، والمطرب اللبناني راغب علامة، والفنان محمد رمضان.

ومن مصر إلى السعودية، التي شهدت حفلاً جماهيريًا أحيته الفنانة اللبنانية ميريام فارس في الرياض، كما أحيا الفنان المصري تامر حسني حفلًا في جدة، لكن التفاعل الأكبر على مواقع التواصل كان مع حفل الفنان المصري هيثم شاكر.

وبعد حفله الأخير في مهرجان قرطاج الدولي؛ كشف المغني العراقي سيف نبيل عن أزمة يواجهها في العراق، تحول دون زيارته لبلده.

ونختتم الأبرز في أسبوع.. بخبر الرحيل المأساوي للمغني اللبناني جورج الراسي عن عمر 39 عامًا، بحادث سير مروع في طريق عودته من سوريا إلى لبنان عند معبر المصنع الحدودي، وقضت في الحادث سيدة كانت برفقته بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، والدفاع الوطني اللبناني.

وقوبل خبر رحيل الراسي بحالة من الصدمة، انعكست في تفاعل المتابعين على مواقع التواصل، ونعاه العديد من الفنانين اللبنانيين والعرب بكلماتٍ مؤثرة.