فيلم "Jaws" من عام 1975 يعود لدور السينما.. وسبايدر مان بلقطات إضافية

يعود فيلم "Spider-Man: No Way Home" و "Jaws" إلى دور السينما لإحياء عطلة نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى إلقاء نظرة خاطفة على فيلم "The Son" من بطولة هيو جاكمان، ولورا ديرن، وفانيسا كيربي، وأنتوني هوبكنز. ونظرة على موسيقى مستوحاة من معاناة أوكرانيا تكريسًا لأبطالها، وتذكيرًا للشعب الأوكراني بألا يستسلم، ولباقي العالم ألا ينسى.

وقد ظهر فيلم "Spider-Man No Way Home" لأول مرة في ديسمبر الماضي، وبعد ثمانية أشهر، أصبح جاهزًا للعودة إلى شباك التذاكر العالمي بـ1.9 مليار دولار أمريكي.

حيث تعيد "Columbia Pictures" إطلاق الفيلم في نهاية هذا الأسبوع في أكثر من 3800 دارًا للسينما، مع 11 دقيقة من اللقطات المضافة.

وكما تعود شركة "Universal" إلى الإصدار الصيفي الرائج الأصلي، حيث أعادت إطلاق فيلم “Jaws” لعام 1975 في أكثر من 1200 دورًا للسينما في أمريكا الشمالية.