لم تسعف مذيعة الأخبار الكندية فرح ناصر، خبرتها في التعامل مع المواقف من أناس فضوليين في الطرقات، فقد تعرضت لموقف لم يكن في الحسبان.

لقد تمكنت ذبابة من مهاجمة فمها خلال بث مباشر بينما كانت تقدم لخبر تلفزيوني، لكنها استطاعت من ابتلاعها وإكمال الخبر.

وقد علقت على تلك اللحظة قائلة: "شعرت أنها ترفرف في مؤخرة حلقي عندما انتهيت من تلك المقدمة. هذا مقزز للغاية."

وقد سارع مستخدموا موقع تويتر بالتعليق على الحادثة ومقارنتها بمسؤول كندي بارز أثناء ابتلاعه نحلة خلال خطاب له.

وفي تقرير جيني موس المزيد من التعليقات والتفاصيل.