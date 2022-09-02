طفل يعثر على دودة أرض عملاقة في فناء منزلهم.. لن تصدق حجمها!

عثر طفل نيوزيلندي عمره 9 أعوام على دودة أرض عملاقة في فناء منزلهم، وبحسب ما قاله بارنابي دوميغان، فقد حاول إقناع والده بإبقاء الدودة في كيس بلاستيكي "لكنه لم يوافق على الفكرة".

وعند سؤاله عما فكر به حين شاهد الدودة، قال الطفل إنه فكر أن هذا "اكتشاف رائع ولم أستطع تصديق عيني".

والدة الطفل، جو دوميغان، قدّرت أن الدودة كانت بطول يتجاوز 3 أقدام، وقالت في تعليق لها عن الحادثة "لحسن الحظ، كنت في العمل عندما عثر على تلك الدودة لأنها، يا إلهي، مقرفة!".

وأكدت الأم أنهم عثروا "على دود كبير هنا في الماضي، لكن ليس بحجم هذه. إنها فظيعة".