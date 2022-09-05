حظي السجال بين ميريام فارس وفارس كرم بتفاعل كبير على مواقع التواصل الأسبوع الماضي وهددته ميريام في تغريدة لها على تويتر دون ذكر اسمه باللجوء إلى القضاء، بعد تغريدةٍ لفارس استخدم فيها كلماتٍ وصفت بـ "النابية" بحقها.

سجالٌ آخر تصدر مواقع التواصل مؤخراً بين إليسا وزياد برجي، بسبب إصدار الأخير أغنية "وبطير" من ألحانه وكلمات أحمد ماضي، وذلك بعد فترة وجيزة من إصدار إليسا للأغنية ذاتها تحت عنوان "أنا وبس"

وبعيدًا عن السجالات، انطلقت الأسبوع الماضي فعاليات الدورة التاسعة والسبعين من مهرجان البندقية السينمائي، والذي يحتفي هذا العام بالذكرى التسعين لتأسيسه.

وعلى سيرة مهرجان البندقية.. أطلت الفنانة السورية كندة علوش على السجادة الحمراء لعرض فيلم "نزوح" الذي تشارك فيه إلى جانب الفنان السوري سامر المصري تحت إدارة المخرجة السورية سؤدد كعدان، ضمن منافسات "آفاق إضافية" في المهرجان.

وأعربت كندة علوش عن سعادتها أيضاً بمشاركتها بفيلم THE SWIMMERS من تأليف وإخراج سالي الحسيني، والذي اختير للعرض الافتتاحي لمهرجان تورونتو السينمائي، قبل عرضه على منصة نتفلكس أواخر نوفمبر المقبل.