غلبت العاطفة على الممثل بريندون فريزر في مهرجان فينيسيا السينمائي، حيث نُقل أن العرض الأول لفيلمه الجديد "الحوت" حظي بحفاوة بالغة وتصفيق استمر 6 دقائق.

يلعب فريزر في الفيلم دور تشارلي، رجل مثلي بوزن 270 كيلوغرامًا يحاول إصلاح علاقته المنقطعة مع ابنته.

وقال الممثل في كلمة له إن "رحلتي إلى المكان الذي أنا فيه اليوم كانت عن طريق استكشاف أكبر عدد ممكن من الشخصيات، وقد شكل هذا أكبر تحد لي وقد أردت ذلك، وفي نظري، فإن تشارلي أكثر شخصية بطولية قمت بأداء دورها حتى الآن".

وصف فيلم "الحوت" بأنه عودة لفريزر، الذي بدأ مسيرته في أداء الشخصيات الرئيسية في التسعينيات.