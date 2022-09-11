ظهر دب بشكل مفاجئ دون دعوة إلى حفل عيد ميلاد لطفل يبلغ من العمر عامين في ولاية كونيتيكت الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي.

قالت لورا دورست لشبكة CNN إنهم كانوا يقيمون حفل عيد ميلاد في الهواء الطلق لابنها يوم 4 سبتمبر الحالي عندما قرر دب أسود كبير اقتحام الحفل.

وأضافت دورست إن المخلوق الأشيب ظهر خلف أحد ضيوفها وقام بشمها.

وعلّقت دورست قائلة: "نظرت الضيفة إلى الأعلى ورأته وأصيبت بالذعر. لقد قام نصف البالغين بالإمساك بالأطفال ونقلهم إلى المرآب، وعمل الكبار الآخرون على محاولة إخافة الدب لإبعاده".

ثم شق الدب طريقه إلى طاولة الحلوى وبدأ في تناول وجبة خفيفة من الكعك.

ركب بعض الضيوف سياراتهم وأطلقوا الأبواق، بينما استمر آخرون في الصراخ على الدب لإخافته وإبعاده، لكن الدب كان غير منزعج كما قالت دورست.