رسالة حب وسلام.. يحملها كورال غاردينيا النسائي من سوريا إلى العالم

في الوقت الذي طغت فيه أصوات القذائف والتفجيرات على كل المدن السوريّة، حاولت المايسترو غادة حرب أن ترفع صوت الموسيقى عالياً، فأسست كورال غاردينيا النسائي في سوريا عام 2016.

ترى غادة حرب أن للنساء دورًا كبيرًا في نشر قيم المحبة السلام، ومن المهم برأيها كسر الصورة النمطية المتعلقة بالمرأة على أنها ضعيفة وضحية، حيث تقول لموقع CNN بالعربية: "في الحرب كانت المرأة السوريّة هي الجندي المجهول الذي تحمّل أعباء كبيرة ونجحت فيها، لذا جمع الكورال 20 مغنية وعازفة بيانو لديهن مسؤوليات كثيرة، لكنهن قويات وقادرات على النجاح، وهذه هي الرسالة التي نريد إيصالها".