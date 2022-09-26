الاحتفالات تعم المملكة باليوم الوطني السعودي، السجال يتجدد بين أصالة وأحلام، "المعلم" يكشف عن صور زواجه، والجدل يلاحق محمد رمضان من الاسكندرية إلى دمشق، والدراما المصرية تحتفي بنجومها وصناعها... إليكم الأبرز في أسبوع.

كشف الفنان المغربي سعد لمجرد عبر حسابه الرسمي على انستغرام عن صور من عقد قرانه، وحفل زفافه على سيدة الأعمال غيثة العلاكي، متوجهًا بالشكر لمن شاركه فرحة الحدث السعيد.



وعمت الاحتفالات الضخمة أرجاء المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني الثاني والتسعين، في الثالث والعشرين من سبتمبر، وحظيت الأجواء الاحتفالية السعودية بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.



وفي خبر آخر من السعودية؛ أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة، عن إطلاق برنامج "سعودي أيدول" بالشراكة بين الهيئة ومجموعة MBC، خلال شهر ديسمبر المقبل، والمفاجأة كانت في لجنة التحكيم التي ستضم أحلام وأصالة إلى جانب أصيل أبو بكر وماجد المهندس، وبمجرد الإعلان عن البرنامج اشتعل سجال طريف بين النجمتين اللدودتين.



ومن السعودية إلى مصر، والجدل الذي أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، حول حملة أطلقها ناشطون في الإسكندرية ضد إقامة الفنان محمد رمضان حفلاً فيها في أكتوبر المقبل، ومع التأكيد على أن حفل محمد رمضان سيقام بالإسكندرية في موعده المحدد، أعلن الفنان المصري عن إقامته حفلًا في دمشق قبله بيومٍ واحد، وكان هذا الإعلان بمثابة مفاجأة أثارت الجدل أيضًا على مواقع التواصل بين السوريين.



وفي مصر أطلقت نقابة المهن التمثيلية الأسبوع الماضي الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما الأسبوع الماضي، برئاسة الفنان يحيى الفخراني، وكرم المهرجان نخبة من نجوم التمثيل المصريين.



ولم تكد فرحة الوسط الفني المصري بالاحتفاء بنجوم الدراما المصرية تكتمل، حتى هزهم في صباح اليوم التالي خبر الرحيل المحزن للفنان هشام سليم عن عمر أربعة وستين عامًا بعد معاناته من مرض السرطان.



ومن لبنان اختارت ماجدة الرومي أن تشعل شمعة بدلاً من أن تلعن الظلام، بتكفلها بإعادة تأهيل الطريق المؤدي لمعبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا، عند النقطة التي تسبب بالحادث المأساوي الذي أسفر عن وفاة المغني اللبناني الراحل جورج الراسي.