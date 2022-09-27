صدمت عائلة في إيلينوي مستخدمي تيك توك والسكان المحليين بعد أخذها زينة الـ"هالوين" إلى مستوى جديد كليًا.

ولطالما كان ديف وأوبري أبيل يأخذان زينة الـ"هالوين" إلى أقصى حد، فبحسب ديف، فإن "هناك الكثير من الناس المهوسين مثلنا، لذلك أردنا أن نصنع شيئًا يكون المشهد الأكثر شهرة في العرض. شيءٌ ربما لن يحاول أي شخص آخر القيام به".

لذا ابتكرت العائلة نسخة طبق الأصل من الحجم الحقيقي لشخصية "ماكس" من مسلسل "سترينجر ثينغز" أو "أشياء غريبة".

المشهد الذي لقيَ رواجًا كبيرًا عبر منصة تيك توك ترك المشاهدين يتساءلون كيف تطير الشخصية هكذا، ولكن العائلة أبقت الإجابة سرًا.