أصالة بشكل جديد وبيلا حديد في عرض جريء.. إليكم الأبرز في أسبوع

تعاطف واسع واعتذار بعد جدل الإساءة لذكرى الراحل سعيد صالح، أصالة بشكل جديد، بيلا حديد في عرض جريء، ودمشق تحتفي بـ "هيبة" تيم حسن ومنى واصف.. إليكم الأبرز في أسبوع.

بعد تكريمه في مهرجان القاهرة للدراما، أثار الفنان المصري فكري صادق جدلًا واسعاً على مواقع التواصل في مصر، بسبب تقليله من قيمة الفنان الراحل سعيد صالح الفنية في مقابلة تلفزيونية أجريت معه ضمن برنامج "كلمة أخيرة".

واستمر الجدل على مواقع التواصل الأسبوع الماضي حول حفل الفنان المصري محمد رمضان المقرر إقامته في الإسكندرية، وجولته العربية التي أعلن أنها ستشمل دمشق وقطر.

وانشغل عدد من المتابعين على مواقع التواصل الأسبوع الماضي أيضًا، بالتغييرات التي طرأت على شكل الفنانة أصالة، والذي ظهرت فيه خلال حفلها الأخير في دبي بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

وبعيداً عن الجدل.. حظي النجم السوري تيم حسن والفنانة السورية القديرة منى واصف والفنانة اللبنانية زينة مكي والمخرج السوري سامر برقاوي بحفاوة كبيرة في حفل اطلاق فيلم "الهيبة" في دمشق الخميس الماضي.

وأخيراً.. قدمت عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية بيلا حديد، عرضًا مذهلاً لعلامة أزياء "كوبيرني" لربيع وصيف 2023 خلال أسبوع الموضة في باريس.