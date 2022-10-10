تم إطلاق الأغنية الرسمية الرابعة لكأس العالم "فيفا"، قطر ألفين واثنين وعشرين، قبل الانطلاق الرسمي للبطولة المنتظرة في العشرين من نوفمبر المقبل.

وفي السعودية؛ حظيت مشاركة المطربة المغربية عزيزة جلال في الليلة الختامية من مهرجان الغناء بالفصحى في الرياض، بتفاعل كبير على مواقع التواصل في المملكة والعالم العربي، وذلك بعد ما يزيد على الثلاث عقود من غيابها عن الوقوف على المسرح.

وفي مصر احتفى صناع السينما الأسبوع الماضي، بالدورة الثامنة والثلاثين من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وتحمل هذا العام اسم الفنان المصري محمود حميدة، الذي كرمه المهرجان بحفاوة كبيرة.

وستشهد مدينة الإسكندرية أواخر شهر أكتوبر الجاري، حفلاً للمطرب السوري جورج وسوف، بعد غياب سنوات عن الحفلات في مصر.



وأخيراً.. توصلت عائلة هالينا هاتشينز، المصورة السينمائية التي قُتلت في فيلم "Rust" الذي تم تصويره عام ألفين وواحد وعشرين، وأليك بالدوين إلى تسوية غير معلنة في قضية الموت الخطأ المرفوعة ضد الممثل وآخرين، وفقًا لبيان صادر عن محامي الممثل.

