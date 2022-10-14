تعليق ترك رؤوس الناس تدور وكأنها شطيرة "تشالوبا" في إعلان "تاكو بيل"، حيث كان مدير تنفيذي لإدارة الثروات يُدعى سكوت مارتن يحاول إيضاح فكرة عن التضخم على قناة "فوكس بيزنس"، قائلًا: "لقد تناولت وجبة غداء لطيفة في تاكو بيل، كلفني ذلك قرابة 28 دولارًا".

وبعد هذا التعليق، بدأ الناس في حصر ما يمكن أن تحصل عليه مقابل 28 دولارًا، إذ علق أحدهم عبر تويتر "إذا انفقت 28 دولارًا على تاكو بيل، فأنت تكره قولونك".

بينما تساءل شخص آخر "كيف يكون ذلك ممكنًا فعليًا؟ (لا أعتقد أيضًا أنني سأتلقى نصيحة مالية من هذا الرجل)".

حتى أن تاكو بيل نفسها تدخلت لتظهر أنه يمكنك الحصول على الكثير من شطائر البوريتو بهذه القيمة: "14 شطيرة بوريتو بدولارين للواحدة يساوي 28 دولارًا".

من جانبه، غرد سكوت مارتن بصورة تظهر ما يقول إنه كان مشمولًا في طلبه بقيمة 28 دولارًا. قائمة ضخمة تتكون من بوريتو سوبريم وناتشوز ومشروب كبير وشطائر تاكو وغورديتا بالجبن، بالإضافة إلى الضرائب.