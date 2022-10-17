تطورات خطيرة في سلسلة أزمات شيرين وموسم جديد للرياض.. الأبرز في أسبوع

كانت شيرين تتجه للاستقرار، وتمضي إلى الأمام في فتح صفحة جديدة في حياتها، أو هكذا بدا على الأقل من إطلالتها الأخيرة في برنامج "صاحبة السعادة"، ومبادرتها للصلح قضائيًا مع طليقها حسام حبيب بعد إعادته متعلقاتها الشخصية، بحسب بيانٍ صدر عنها مؤخرًا.

لكن الأمور انهارت فجأة، بعد انتشار خبر إصابتها بقطعٍ في الرباط الصليبي، والتحضير لسفرها المفاجئ للعلاج خارج مصر، وتلاه سيلٌ من الأنباء المتضاربة، حول أن سبب الإصابة هو تعرضها للضرب على يد شقيقها، وقيامه باحتجازها للعلاج في أحد مشافي القاهرة، ثم كانت المفاجأة المدوية بمداخلة هاتفية من شقيقها لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب.

ومن مأساة شيرين عبد الوهاب، إلى مسلسل الإلغاءات المتلاحقة لحفلات محمد رمضان، فبعد دمشق، الإسكندرية، وقطر، تم الإعلان عن إلغاء حفله في أربيل أواخر أكتوبر الجاري.

وكالعادة أغدقت جوائز "الموريكس دور" اللبنانية تكريماتها على الفنانين اللبنانيين والعرب، في فنون الأداء والموسيقى، في سهرة أقيمت الأحد بكازينو لبنان.

وبالعودة إلى مصر، باشر نقيب المهن الموسيقية الجديد الفنان مصطفى كامل مهامه الأسبوع الماضي، خلفًا للمطرب هاني شاكر، الذي بارك للنقيب الجديد في تدوينة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.

وفي السعودية أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن موعد انطلاق فعاليات موسم الرياض المقبل، في الحادي والعشرين من أكتوبر الجاري.

وأخيراً.. كشفت منصة نتفلكس عن مشاركة فنانين عربيين، في الموسم الجديد من مسلسل "ذَ كراون".