لماذا تحمل وجبات خفيفة في حقيبتك بينما يمكن لحقيبتك أن تكونَ حقيبة رقائق البطاطس؟ إذ أظهرت دار التصميم "بالينسياغا" عارضي أزياء وهم يحملون حقيبة رقائق البطاطس فيما يسمى بـ "عرض الطين" في وقت سابق من هذا الشهر في باريس، ولكن هذه الحقيبة بالتأكيد ليست برخص التراب، حيث ستباع مقابل 1800 دولارًا.

تأتي الحقيبة بأربع نكهات، وهذه نفس دار التصميم الراقي التي ابتكرت حقيبة أكياس القمامة المصنوعة أيضًا من جلد العجل والتي تكلف أيضًا 1800 دولارًا.

وأشار الكثير من رواد الانترنت إلى أنهم رأوا حقيبة مماثلة على موقع التجارة الإلكترونية "علي إكسبريس"، والتي تباع مقابل 3.86 دولارات.

وعلق أحدهم "تبدو الحقيبة التي يبلغ سعرها 1800 دولارًا وكأنها حقيبة بقيمة 3 دولارات التي تبدو ككيس من رقائق البطاطس بقيمة دولارين. سأحصل على رقائق البطاطس".