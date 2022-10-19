هذا الكلب الذي تم إنقاذه قبل أن يصبح تميمة شرطة يلهم رواد الإنترنت في البرازيل، بحسب رويترز. إذ تم إنقاذ "العريف أوليفيرا" عام 2019 من قبل شرطي في ريو دي جانيرو، حيث عثر عليه جائعًا ومصابًا قرب محطة الشرطة.

وقال الشرطي الذي أنقذ الكلب "أخذت سترة وقميص شرطة ووضعتهما عليه كمزحة، التقطت صورة وأرسلتها إلى مجموعات المرشحين المقبولين في محطتنا ونشرتها هناك. حظيت المزحة برواج كبير، وأنشأت حساب إنستغرام له".

حصد حساب الكلب على إنستغرام أكثر من 110 ألف متابع، كما أصبح الحيوان أيضًا تميمة رسمية للكتيبة رقم 17.