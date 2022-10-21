قام مهندس ناسا مايك مينزل بشرح تفاصيل صورة "أعمدة الخلق" الجديدة التي التقطها تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي، والتي تظهر اللحظات الأولى لتشكل النجوم.

وقال مينزل إن الصورة تظهر "سحابة ضخمة من الغاز في الفضاء"، مضيفًا "إنها على بعد قرابة 6500 سنة ضوئية منا، وقد يساوي حجم السحابة نفسها 10 سنوات ضوئية"، على حد تعبيره.

وتابع بالقول: "ما تراه هو منطقة تشكلت فيها أعداد هائلة من النجوم. خارج هذا النطاق، هناك نجوم تشكلت بالفعل، نجوم ساخنة جدًا تعمل في الواقع الآن على تبخير السحابة التي تشكلت فيها. لذا فإن التبخر يزيل طبقات الغاز ويترك الطبقات الأكثر كثافة هناك".

وأكد مينزل أن بعض التفاصيل لم نرها "في الصور التي التقطها "هابل" لأن موجات الأشعة تحت الحمراء التي يلتقطها "جيمس ويب" لم يرصدها تلسكوب "هابل" الفضائي".