تصدر وسم حفل افتتاح موسم الرياض قائمة المواضيع الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والعديد من الدول، الأسبوع الماضي، ووصل لـ "مليار ظهور" بحسب رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة تركي آل الشيخ، كما أعلن عن دخول الحفل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

ومن السعودية إلى مصر، حيث تستكمل الاستعدادات لانطلاق فعاليات مهرجان القاهرةالسينمائي الدولي بنسخته الرابعة والأربعين في الثالث عشر من نوفمبر المقبل.

كما شهدت المحروسة الأسبوع الماضي، افتتاح فعاليات الدورة الحادية والثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية، والتي تستمر إلى الثالث من نوفمبر المقبل، بمشاركة فنانين مصريين وعرب.

وأحيا أحمد سالم المعروف بالمطرب النقاش، والذي حقق تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل في مصر مؤخرًا، أولى حفلاته الغنائية على مسرح ساقية الصاوي الأسبوع الماضي.

وعلى سيرة الموسيقى في مصر، يبدو أن أزمة مؤدي المهرجانات المزمنة وجدت طريقها للحل على يد نقيب المهن الموسيقية الجديد الفنان مصطفى كامل.

وأخيرًا.. نوهت منصة نتفلكس إلى أن مسلسل "ذَ كراون" "دراما خيالية، مستوحاة من أحداث حقيقية..."، وذلك استجابة على ما يبدو لما وُصف بانتقادات حادة وجهتها شخصيات بريطانية للمسلسل.