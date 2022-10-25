أُخذت ميليسا هايسميث - التي كانت تبلغ من العمر 21 شهرًا فقط في أغسطس 1971 - من عائلتها في فورت وورث تكساس. قبل أسابيع قليلة فقط، تلقى المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين بلاغًا في التاسع من سبتمبر يفيد بأن شخصًا ما قد رصدها في جزيرة دانيال.

ستكون ميليسا الآن بعمر 52 عامًا ولديها وحمة على أعلى ظهرها. تقول عائلتها إن من المرجح أنها لا تعرف أنها تعرضت للاختطاف.

بدأ شقيقها صفحة “العثور على ميليسا هايسميث” على فيسبوك في عام 2018، ولديه رسالة مباشرة إليها، حيث قال: "نريد فقط أن نقول: لديك.. أنا آسف. نريد فقط أن نقول إن لديك عائلة تحبك، وأننا لم نتوقف أبدًا عن البحث عنك، وأننا نريد فقط أن نكون جزءًا من حياتك ونريد فقط رؤية أطفالك وأحفادك. نريد فقط أن نكون جزءًا من حياتك".