هيفاء وهبي في السعودية وإليسا تدعم شيرين من الرياض.. الأبرز في أسبوع

احتفى جمهور موسم الرياض الأسبوع الماضي، بأول حفل لهيفاء وهبي في السعودية، إلى جانب إليسا، التي وجهت إليسا دعمًا خاصًا لشيرين عبد الوهاب، وغنت لها إحدى أجمل أغانيها "مشاعر".



لكن جمهور الإسكندرية لم يتمكن من الاحتفاء بجورج وسوف، كما كان مقررًا الأسبوع الماضي، حيث أُعلن عن تأجيل الحفل قبل موعده بساعات، "لأسباب خارجة عن إرادة المنظمين" وذلك في بيان صادر عنهم.



وفي مصر أثار عرض مسلسل عن السيرة الذاتية للفنان الراحل نجيب الريحاني "الضاحك الباكي" الكثير من الجدل على مواقع التواصل، وفي وسائل الإعلام المصرية.



وأخيرًا... انطلقت في تونس فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من أيام قرطاج السينمائية، والتي تستمر إلى الخامس من نوفمبر، ويتنافس فيها اثنا عشر فيلماً روائياً طويلاً على الجائزة الكبرى "التانيت الذهبي".