تحدث مراسل CNN، إيد لافانديرا، مع ريبيكا كلارك، الناجية من هجوم ثور بيسون أثناء تنزهها حديقة نائية بتكساس، حيث رصدت السيدة بهاتفها اللحظة التي تعرضت فيها للهجوم العنيف.

كانت كلارك تعبر بجانب ثيران بيسون تتجول في مسار بالحديقة، وكانت أقرب بكثير من الحد الأدنى لمسافة الـ50 ياردة الموصى بها.

وبحسب السيدة، فإن الحادثة وقعت بسرعة كبيرة، قائلة: "ضربني على ظهري، وصدمني ثم قلبني ووجهي للأمام على شجيرة المسكيت". أحدث قرن البيسون جرحًا كبيرًا في ظهرها.

ونشرت كلارك مقطع الفيديو الخاص بها على تيك توك، لينتشر بسرعة. كما أنه سلط الضوء على الحديقة الحكومية الفريدة.