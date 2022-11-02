كان كامدن ومايسي تشيزنر يحتفلان بالهالوين ويجمعان الحلويات من المنازل عند مرورهما بدلو فارغ أمام منزل أحدث الأشخاص. ولعدم رغبتهما في أن يفوت الأطفال الآخرون متعة الهالوين، أضافا من الحلوى الخاصة بهما بسخاء إلى الدلو.

كامدن، الشقيق الأكبر، قال: "رأيت ذات مرة مقطعًا على يوتيوب وكان لشخص يملأ وعاء أحدهم بالحلوى، حيث أخذ مراهق كل الحلوى منه. لذلك كنت أفكر أنه سيكون من الرائع أيضًا أن أقوم بذلك".

شارك مالك المنزل الذي حدث أمامه هذا الأمر مقطع الفيديو مع رجال إطفاء هاموند، الذين انطلقوا بعد ذلك للبحث عن والدة كامدن ومايسي، والتي قالت إن المقطع "يجعلني أشعر بحالة جيدة حقًا، لم أكن أتوقع ذلك حقًا. كنت فخورة بهما حقًا طوال اليوم".

وبسبب ما قاما به، يطلق السكان عليهما الآن أبطال الهالوين.