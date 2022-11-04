استعان الممثل روبرت داوني جونيور بمساعدة طفليه، آفري وإيكستون، للاستعداد لدوره الجديد. فبعد مساهمته الطويلة في دور "الرجل الحديدي" ولعب دور البطولة في "دوليتل"، يتوجه داوني الآن إلى شاشات التلفزيون.

فمن المقرر أن يشارك الممثل في بطولة وإنتاج مسلسل الإثارة والتجسس من HBO الجديد، "The Sympathizer".

وظهر الممثل في مقطع فيديو نشره على حسابه في إنستغرام وهو يقول لابنيه: أتعرفان أنني سأبدأ هذا المشروع قريبًا؟

ليرد الشقيق الأصغر قائلًا: أتقصد "The Sympathizer"؟

أجاب داوني بالقول: نعم، "The Sympathizer"، قبل أن يقول الشقيق الأكبر: ستلعب 5 أدوار أو ما شابه.

وأتى رد داوني عليه بالقول: نعم، على أي حال، لا أريد أن أضطر إلى ارتداء قبعة صلعاء، لذا عليكما أن تحلقا شعر رأسي.

وبعد انتهاء الطفلين من حلق شعر رأس والدهما، قال الممثل لهما: سأترككما تعودان إلى نحت القرع. لكن بكم أدين لكما؟

ليطلب طفلا داوني منه صنع معروف لهما، حيث قاما بتحويل رأسه إلى شكل يشبه اليقطين.