قبلة شاكيرا لقدمي والدها وإنجاز "تاريخي" لتايلور سويفت.. الأبرز في أسبوع

وصفها بـ "ليلة حالمة فوق الخيال"، هكذا كانت أجواء حفل الفنان الإماراتي حسين الجسمي في موسم الرياض، الذي شاركته فيه المغنية العراقية أصيل هميم، والمغني السعودي عايض.

وسبقها لقاء تجدد بين الجمهور السعودي و"الهضبة".

ومن الحفلات التي حظيت بتفاعل كبير على مواقع التواصل بالعالم العربي، حفل أصالة الذي اختتمت فيه فعاليات الدورة الحادية والثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية.

كما حقق خبر مغادرة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب المستشفى، تفاعلًا كبيراًعلى مواقع التواصل في العالم العربي، وذلك فور إعلان محاميها ياسر قنطوش الخبر عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.

ومما تفاعل معه رواد مواقع التواصل حول العالم الأسبوع الماضي، مقطع فيديو لشاكيرا وهي تقبل قدمي والدها بعد أن بدأت صحته بالتحسن.

عالميًا أيضاً، حققت المغنية الأمريكية تايلور سويفت، تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل، بالإعلان عن كونها أول مغنية في التاريخ تتصدر جميع فئات قائمة أفضلعشر أغنيات فردية في الولايات المتحدة، بحسب تصنيف "بيلبورد".

وأخيرًا.. اختتمت الدورة الثالثة والثلاثين من أيام قرطاج السينمائية فعالياتها في تونس، السبت الماضي، وفاز الفيلم التنزاني "الثوار" للمخرج أميل شيفجي بالتانيتالذهبي كبرى جوائز المهرجان.