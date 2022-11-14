بعد كل الدراما التي حدثت خلال الأشهر الأخيرة، في علاقتهما المتوترة، عادت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، للفنان حسام حبيب رسميًا، بحسب ما أعلنت في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب.



وعلى سيرة الدراما.. أعلن تركي آل الشيخ عن عودة الثنائي الفني السعودي ناصر القصبي وعبد الله السدحان، في جزء جديد من المسلسل الشهير "طاش ماطاش".



ومن الدراما للمسرح، حيث أعاد موسم الرياض النجمة المصرية منى زكي، إلى الخشبة بعد انقطاع طويل، في عرض بعنوان "الوش التاني".



وشهد الأسبوع الماضي من موسم الرياض، ليلة فنان العرب محمد عبده، بمشاركة فنانين خليجيين، ومن أبرز ما قُدم فيها ديو جمعه بأحد أشهر نجوم الغناء الأوبرالي في العالم الإسباني خوسيه كاريراس.



وأخيرًا.. ومع اقتراب انطلاقة الحدث الرياضي العالمي المنتظر مونديال 2022 في قطر، أكدت مصادر خاصة لـ CNN بالعربية؛ اجتماع ميريام فارس، ومالوما، ونيكي ميناج في عمل موسيقي، من الأعمال الموسيقية الرسمية التي تصدر بهذه المناسبة مع الفيفا.