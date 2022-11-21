انطلقت بطولة كأس العالم المنتظرة لكرة القدم فيفا ألفين واثنين وعشرين في قطر، بحفلٍ مبهر شهده ستاد "البيت"، امتد لثلاثين دقيقة، وبحضور ما يقدر بستين ألف متفرج.

وأدى خلال الحدث التاريخي المغني الكوري الجنوبي جونغ كوك أحد نجوم فرقة BTS الشهير؛ أغنية "حالمون"، بالشراكة مع المغني القطري فهد الكبيسي، وكانت مفاجأة الحفل مشاركة الممثل الأمريكي مورغان فريمان، الذي وجه مع سفير النوايا الحسنة القطري غانم المفتاح، دعوة للتنوع، والشمولية، والتقارب بين شعوب العالم.

ونبقى في أجواء كأس العالم الحماسية، حيث انقسمت الآراء على مواقع التواصل في العالم العربي، حول أداء ميريام فارس الراقص لأحدى أغنيات البطولة الرسمية، "توكو تاكا"، وجلسة التصوير التي سبقتها، التي نشرتها ميريام عبر حسابها الرسمي على انستغرام.

وبالتزامن مع كأس العالم، يحتفي موسم الرياض بتاريخ نجم كرة القدم السعودي يوسف الثنيان، في مسرحية بعنوان "الفيلسوف".

ومن قطر والسعودية إلى مصر، حيث تتواصل فعاليات الدورة الرابعة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعروض سينمائية دولية وعربية، تستأثر باهتمام عشاق السينما في المحروسة، وتستنفذ مبكراً حجوزات شباك التذاكر.

وأخيراً.. احتفى " الفيروزيون" بعيد ميلاد معشوقتهم الفنانة اللبنانية فيروز، الـ 87، في الـ 20 من نوفمبر، وليس الـ 21 منه كما هو شائع، وهذه حقيقةٌ تؤكد عليها ابنتها ريما عاصي الرحباني كل عام.