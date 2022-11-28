تصدرت أخبار بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر عناوين الإعلام، وقائمة المواضيع الرائجة في مواقع التواصل عالميًا، الأسبوع الماضي.

وكان من أبرزها وأكثرها تفاعلًا في العالم العربي، الفوز التاريخي للمنتخب الوطني السعودي على منتخب الأرجنتين الذي يقوده أحد أساطير كرة القدم المعاصرين.



ونبقى في أجواء كأس العالم، حيث استدركت ميريام فارس الجدل الذي طال تصريحاتها حول مدة التحضيرات لأغنية "توكو تاكا"، وذلك في تغريدة نشرتها الفنانة اللبنانية عبر حسابها الرسمي على "تويتر".

ومن الدوحة حيث ترقص قلوب عشاق كرة القدم على إيقاع المونديال، إلى موسم الرياض الذي يواكب بطولة كأس العام والمنتخب الوطني السعودي بفعالياتٍ خاصة، إلى جانب فعالياته الترفيهية المستمرة، وكان من أبرزها الأسبوع الماضي ليلة المطربة أصالة.

ومن مصر، وبعد حفله في الإسكندرية، أعلن سلطان الطرب جورج وسوف عن إصدار أغنيته الجديدة "بيتكلم عليا.

لكن بعض أخبار أهل الفن في مصر، لم تكن سعيدةً، بل وصادمة أيضًا، حيث أقلقت المطربة المصرية أنغام محبييها على وضعها الصحي، كما تصدرت الفنانة المصرية منة شلبي، العناوين الفنية في العالم العربي، والترند على مواقع التواصل، بعد ما نشرته وسائل إعلام مصرية عن القبض عليها في مطار القاهرة لدى عودتها من الولايات المتحدة بتهمة حيازة مواد مخدرة، ثم إعلان النيابة العامة المصرية لاحقاً إخلاء سبيلها بضمان مالي.



