يصف اللاعب كوبر ثورسون وهو طالب بالصف الثامن يبلغ من العمر 13 عامًا في ولاية إلينوي الأمريكية، تسديدة رائعة في ملعب الصالة الرياضية التابع للمدرسة، وقبل 3 ثوانٍ فقط من نهاية المباراة في كرة السلة التي تجمع فريقه مع فريق منافس من مدرسة أخرى.

قام اللاعب ثورسون برمي الكرة من مسافة بعيدة في الملعب ولم يكن يتوقع إحراز السلة منها.

كان اللاعب في حالة ذهول بعد تسجيله من الرمية هدف الفوز لفريقه الذي كان متأخرًا بنقطتين عن فريق الخصم.

بدأ لاعبوا الفريق بالقفز والركض حول الملعب بشكل جنوني معلنين فرحتهم بالفوز.