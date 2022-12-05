لا تزال أخبار بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر ألفين واثنين وعشرين، الأكثر رواجاً عالمياً، وتفاعلاً على مواقع التواصل، وقد احتفى العرب الأسبوع الماضي بتأهل المنتخب المغربي "أسود الأطلس" إلى دور الستة عشر بانتظار منافسة حاسمة مع إسبانيا.



وبالتزامن مع أخبار تطورات وضع بيليه الصحي، أضاء قميص الأسطورة سماء الدوحة، في عرض للطائرات بدون طيار، وحمل الجمهور البرازيلي قميصه فوق الرؤوس في مدرجات المونديال.



وبعيداً عن صخب المونديال، ومفاجآته، انطلقت في جدة فعاليات النسخة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، بمشاركة واحد وستين دولة، وحضور نجوم عالميين وعرب.



كما شهد موسم الرياض نسخة جديدة من الحدث الموسيقي الضخم مهرجان “ساوند ستورم"، والذي امتدت فعالياته لثلاث أيام، على سبع مسارح، يختص كلُ منها بنوعٍ معين من الموسيقى، وحضره الآلاف من الزوار.



ومن السعودية إلى مصر، حيث احتضنت أهرامات الجيزة، عرض الأزياء الرجالية الخاص بدار "ديور" الفرنسية، لموسم خريف وشتاء ألفين وثلاثة وعشرين، في سابقةٍ هي الأولى من نوعها في منطقة الأهرامات، بحسب وزارة السياحة المصرية.



عالمياً.. تحدث الممثل الأمريكي ويل سميث عن حادثة صفع زميله كريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار الماضي، في برنامج "The Daily Show"، وذلك لأول مرة بعد مرور ثمانية أشهر على الحادثة.



وأخيراً.. أطلقت منصة نتفلكس الإعلان التشويقي للمسلسل الوثائقي "هاري وميغان" من إخراج ليز غاربوس، ويسرد من خلاله دوق ودوقة "ساسكس" الجانب الآخر من قصة حبّهما الشهيرة.



