جعلوا الحلم حقيقة، وأسعدوا وطنًا، وقارة، المنتخب المغربي لكرة القدم، أسود الأطلس كانوا الأبرز الأسبوع الماضي عالميًا، وفعلوا مالم يسبقهم إليه أحد عربيًا، وأفريقيًا بوصولهم إلى المربع الذهبي في مونديال قطر 2022، بعد أن اقصوا منتخبي إسبانيا والبرتغال من ربع النهائي.

كما فعلها ميسي أخيرًا، بقيادة منتخب الأرجنتين للوصول إلى المربع الذهبي، بعد مباراةٍ متوترة مع هولندا، أقصى فيها راقصو التانغو الطواحين العنيدة.

وكذلك نجح مودريتش بقيادة منتخب بلاده كرواتيا إلى المربع الذهبي، في مباراة مجنونة أقصت راقصي "السامبا" من البطولة.

لكن دموع رونالدو كانت الأقسى والأثقل وقعًا على قلوب محبي الأسطورة، بعدما أقصى المغرب منتخب بلاده البرتغال من البطولة.

ومن قطر إلي السعودية، حيث اختتمت النسخة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي فعالياتها في جدة الأسبوع الماضي.

وفي موسم الرياض، اختتم العرض المسرحي المصري "سيدتي الجميلة"، وذلك بعد الجدل الذي أثارته في مصر، إعادة تقديم المسرحية الشهيرة، التي لعب بطولة نسختها الأيقونية الأولى الفنانين الراحلين فؤاد المهندس، وشويكار سنة 1969.

وأخيرًا.. طمأنت الفنانة المصرية أنغام محبيها، حول تعافيها بعد تعرضها لوعكة صحية طارئة مؤخرًا