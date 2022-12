توفي ستيفن بوس المعروف بـ“tWitch” والذي اشتهر أيضًا في برنامج “إيلين دي جينيريس“، عن عمر يناهز الأربعين عامًا، وعمل بوس في البرنامج الحواري الشهير من عام 2014 حتى آخر حلقاته في عام 2022، وانطلقت مسيرة بوس المهنية بعد أن حلّ في المركز الثاني في برنامج “So You Think You Can Dance” عام 2008.



وعاد “tWitch” لاحقًا إلى البرنامج كحكم ، بل وصعد إلى المسرح كمؤدٍ بارز في عام 2010.