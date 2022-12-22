مبدعون عرب غيبهم الرحيل.. سجالات وصلت لأروقة المحاكم، وأزمات صحية، عائلية، وفنية.. إليكم أبرزها في 2022.

كانت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب نجمة الأزمات، والانهيارات على مدار العام 2022، إن صح التعبير.

انفصال ياسمين صبري، ونسرين طافش.

أزمات صحية أقلقت محبي جورج وسوف، وأنغام.

سجالات وصلت لأروقة المحاكم بين ميريام فارس، وفارس كرم، وإليسا وزياد برجي.

استقالة هاني شاكر من منصب نقيب المهن الموسيقية، أزمات فنية، جدل، وإلغاء حفلات لمحمد رمضان، وسعد لمجرد، وهبة طَوَجي.

ومبدعون عرب غيبهم الرحيل هذا العام.