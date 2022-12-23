ألغت الأجواء الشتوية نشرة الرياضة الاعتيادية لمراسل KWWL، مارك وودلي، لذا ظهر المراسل في الشوارع للتحدث عن درجات الحرارة المتدنية بدلًا من ذلك.

وفور بدء فقرته، قال وودلي: "ما هو أفضل وقت لمطالبة مذيع أخبار رياضية بالحضور قرابة خمس ساعات قبل موعد استيقاظه المعتاد للذهاب والوقوف وسط الريح والثلج والبرد ولإخبار الآخرين بعدم فعل الشيء نفسه؟".

بعد فترة وجيزة، سأل مقدم البرنامج المراسل عن حاله، لتأتي إجابة وودلي بالقول: "مجددًا، نفس حالي قبل 8 دقائق تقريبًا عندما طرحت علي هذا السؤال نفسه. أنا معتاد على برامج المساء التي تمتد قرابة 30 دقيقة فقط. عادة ما أكون في مناطق مغلقة في هذه البرامج. لذا فإن هذا ‬ عرض طويل حقًا، تابعتني لساعتين متتاليتين وأنا أصبح بشكل تدريجي أكثر انزعاجًا"، على حد تعبيره.

وتابع وودلي بالقول: "كيف أحصل على مهمة "تعقب العواصف 7" تلك؟ أشعر أن كلينت حصل على الصفقة الأفضل. هناك تدفئة في ذلك المكان، لكنها لا توجد في الهواء الطلق في هذه اللحظة".

وبشكل طريف، ظهر وودلي مجددًا وهو يقول: "سأقول لك يا رايان أن لدي أخبار جيدة ولدي أخبار سيئة. الخبر السار هو أنني ما زلت أشعر بوجهي الآن. الخبر السيء هو أنني أتمنى لو أنني لم أشعر به".

وأنهى وودلي فقرته، بعد أكثر من ساعتين ونصف، بالقول: " مباشرة من واترلو - لآخر مرة هذا الصباح لحسن الحظ - أنا مارك وودلي لأخبار 7 KWWL".