قبل أيامٍ قليلة، اخُتتم الحدث الأبرز لهذا العام، مونديال فيفا قطر 2022، باكتمال أسطورة ميسي، وتتويجٍ تاريخي طال انتظاره لمنتخب الأرجنتين بكأس العالم لكرة القدم، تحت قيادته.

وسيبقى مونديال قطر في الذاكرة طويلاً، بالجدل الحقوقي الذي رافقه، والإسقاطات السياسية، وأرقامه القياسية، ورفعه سقف معايير البطولة، وحسن تنظيمه لأول مرة على أرضٍ عربية.

ومن قطر إلى مصر، التي احتضنت هذا العام، اثنين من عروض الأزياء العالمية بين آثارها الخالدة، وحفل للمطربة آمال ماهر بعد غياب عامين عن الحفلات.

وفي السعودية؛ أحيت المطربة المغربية عزيزة جلال، حفلًا بعد ما يزيد على ثلاث عقود من غيابها عن الوقوف على المسرح، كما احتفى جمهور موسم الرياض، بأول حفل لهيفاء وهبي في المملكة.

وإلى لبنان، حيث أهدت فرقة “مياس” شيئاً من الفرح للبنانيين بفوزها بلقب الموسم السابع عشر من برنامج “مواهب أمريكا“، وحقق المنتخب اللبناني لكرة السلة، نجاحين بارزين في عام 2022.

ومن الأحداث السعيدة التي حظيت بتفاعلٍ كبير في العالم العربي، خلال العام؛ خبر خطوبة ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبد الله الثاني، والسعودية رجوة خالد آل سيف.

ومن أبرز "الترندات" العربية التي تفاعل معها رواد مواقع التواصل في العالم العربي، وعالميًا أيضًا على “تيك توك“، رقصة ميريام فارس على وقع الطبول في أغنيتها “هذا الحلو“.

وحظيت التغيرات الكبيرة والمفاجئة، بشكلي الفنانين تامر حسني، وأصالة، بتفاعل كبير على السوشيال ميديا هذا العام.