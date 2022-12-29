قام فريق بحث وإنقاذ في ولاية يوتا الأمريكية، بلم شمل كلبة مع مالكيها، بعد أن أمضت ليلة في واد جليدي بعد انفصالها عن مالكها في رحلة للتنزه عشية عيد الميلاد.

عاد كلاوديو مايوري صاحب الكلبة نالا إلى منزله بعد أن فقد الأمل بالوصول وإنقاذ كلبته التي علقت فوق جرف شلال متجمد.

سأل أطفاله عن حالتها ومضت الليلة دون أن يأكلوا وكانت حالتهم المزاجية سيئة ومحطمي القلب حزنًا على فقدانهم نالا وتخيلهم أنها تجمدت في البرد القارس.

لكن المفاجأة كانت عندما عاد صاحبها صباح عيد الميلاد وسمع الكلبة تنبح من على الجرف.

عندها قرر وفريق الإنقاذ صعود الشلال وتخليصها من مأزقها.

نجح الفريق بعملية الإنقاذ وعادت الكلبة لمنزل العائلة من جديد.