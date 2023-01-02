عمّت الاحتفالات العالم بمناسبة رأس السنة الميلادية، وميزها هذا العام إلى جانب الألعاب النارية الزاخرة بالألوان، عروض الطائرات بدون طيار المبهرة، والتي عادت إلى سماء لندن، بعد سنوات الجائحة، كما شهدت دولة الإمارات احتفالاتٍ مميزة برأس السنة، وأبرزها كان في أبوظبي، دبي، ورأس الخيمة.

وكان الحفل الغنائي الأبرز بالعالم العربي ليلة رأس السنة في موسم الرياض، التي أحيا فيها اثنا عشر نجمًا من نجوم الغناء العرب، النسخة الثانية من "تريو نايت" التي حققت تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل في مصر والسعودية، وكانت مشاركة سلطان الطرب جورج وسوف مفاجأة هذه الليلة الغنائية المرصعة بالنجوم.

ولعل الحدث الأبرز في اليوم الأخير من العام الماضي، الإعلان رسميًا عن انضمام أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو، إلى نادي النصر السعودي.

وأخيراً.. اختار الفنان المصري تامر حسني الاحتفال على طريقته الخاصة برأس السنة الجديدة، بأداء مناسك العمرة مع زوجته بسمة بوسيل.