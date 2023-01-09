للأسبوع الثاني علي التوالي لا يزال سلطان الطرب جورج وسوف، محط اهتمام وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل في العالم العربي، ولكن هذه المرة تعاطفًا مع حزنه الكبير لوفاة نجله الأكبر "وديع"، الذي ووري الثرى في مسقط رأس والده، في بلدة الكفرون، بريف محافظة طرطوس، غربي سوريا.

وإلى مصر، حيث صدر الحكم بمعاقبة الفنانة منة شلبي بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، وتغريمها عشرة آلاف جنيه بتهمة حيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، كما تفاعل محبو الفنانين إيمي سمير غانم وحسن الرداد، مع إعلان الثنائي ولادة طفلهما الأول "فادي.

والحدث الأبرز في السعودية الأسبوع الماضي؛ كان استقبال كريستيانو رونالدو رسميًا في الرياض كواحد من تشكيلة فريق نادي النصر السعودي لكرة القدم، وسط ترحيب وتفاعلٍ كبيرين على مواقع التواصل في المملكة.

وأخيراً.. احتفل عشاق كرة القدم في العراق، بانطلاق فعاليات بطولة " كأس خليجي 25 " في البصرة، ووصف حفل الافتتاح بـ "المبهر".