حظيت أغنية شاكيرا الجديدة بتفاعل واسع على منصات التواصل حول العالم الأسبوع الماضي، وتجاوز عدد مشاهداتها المئة وعشرين مليون مشاهدة خلال أربعة أيام، واعتبرها متابعون رد الفعل الأوضح منها، على انفصالها عن بيكيه العام الماضي.

كما حقق وسم "شيرين في الكويت" تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل في العالم العربي، حيث أحيت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، أولى حفلاتها، بعد أزمتها الأخيرة، غالبت دموعها في الحفل، وأرادت من خلاله على ما يبدو إرسال رسالة لجمهورها بأنها لاتزال قوية.

وتفاعل رواد منصات التواصل في السعودية، على نطاق واسع مع ليلة عبد المجيد عبد الله في موسم الرياض.

وأخيراً.. تأكدت المواجهة المرتقبة بين كريستانو رونالدو وميسي، في منافسة بين فريق يضم نجومًا من ناديي الهلال والنصر السعوديين، وفريق نادي باريس سان جيرمان على كأس موسم الرياض في التاسع عشر من يناير الحالي.