يظهر مقطع مراقبة حصلت عليه The Intercept سيارة تسلا موديل S وهي تقود عبر نفق في سان فرانسيسكو قبل أن تتوقف بحدة.التوقف المفاجئ تسبب في ازدحام كبير وترك 9 أشخاص مصابين بمن فيهم طفل بعمر عامين، بحسب شرطة الطرق السريعة في كاليفورنيا.

يزعم السائق أن نظام "القيادة الذاتية التامة" كان مفعلًا وأن السيارة توقفت من تلقاء نفسها.

صمم نظام "القيادة الذاتية التامة" للسماح للسيارة بالعمل بشكل تلقائي لكنه يتطلب بقاء السائق منتبهًا.

تقول تسلا إن الدراسات الداخلية تظهر أن التقنية آمنة كما أنها تتفادى الحوادث أيضًا، بينما شكك خبراء أمن الطرق في اكتشافات تسلا.

من جانبها، تحقق هيئة أمن الطرق السريعة الوطنية الأمريكية فعلًا في أنظمة القيادة التلقائية و "القيادة الذاتية التامة" بعد تقارير عن عمل المكابح بشكل غير متوقع في سيارات تسلا.