شاهد أول سيارة كورفيت هجينة.. الأسرع في تاريخها وتولد قوة 655 حصانًا

في عام 1953، كشفت "جنرال موتورز" النقاب عن سيارة رياضية أمريكية جديدة، شفروليه كورفيت. بعد 70 عامًا بالضبط، كشفت "جنرال موتورز" النقاب عن الخطوة التالية في تطور السيارة، "كورفيت إي-راي"، أول سيارة نسخة هجينة للسيارة.

أحدث نسخة كورفيت مزودة بمحرك خلف المقعد، مما يترك مساحة لمحرك كهربائي في المقدمة. لم تصدر "جنرال موتورز" أي أرقام اقتصادية للوقود، ولكن مجرد استخدام وقود أقل ليس هو الهدف حقًا.

سويًا، فإن محرك الوقود الذي يولد قوة 495 حصانًا مع المحرك الكهربائي الذي يولد قوة 165 حصانًا يولدان قوة 655 حصاًنا.

مع كل هذه القوة، بجانب الدفع الرباعي، الذي يحدث لأول مرة في سيارة كورفيت أيضًا، فإن "إي-راي" هي أسرع كورفيت على الإطلاق.

على عكس بعض السيارات الهجينة عالية الأداء، فإن "إي-راي" ليست سيارة هجينة تعمل بالكهرباء، وهذا يعني أن "إي-راي" لن تذهب بعيدًا بالطاقة الكهربائية فقط، وإنما 3 إلى 4 أميال كحد أقصى.

وبسعر يزيد قليلاً عن 104 آلاف دولار، فإن "إي-راي" ليست رخيصة، لكنها لا تزال أقل بكثير من سيارات هجينة من شركات مثل فيراري و مكلارين، والأمر كله يتعلق بمنظورك.